Рашисти намагались встановити контроль над Пісками та Невельським: зазнали втрат та відійшли
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Окупанти наступальними та штурмовими діями вже вкотре окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Як повідомили у Генеральному штабі, успіху не мали, передає УНН.
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На Слов’янському напрямку вогнем ствольної та реактивної артилерії противник впливав на райони Словʼянська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дібрівного. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Дарʼївки та Верхньокам’янського.
На Бахмутському напрямку обстрілів із ствольної та реактивної артилерії противника зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ударами авіації ворог намагався зруйнувати важливі обʼєкти в районах міст Соледар та Бахмут.
Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч та ретирувалися.
На Авдіївському напрямку ворог задіяв ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів неподалік Авдіївки, Олександрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки і Невельського. Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Марʼїнка, Олександропіль та Водяне.
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"Наступальними та штурмовими діями, вже вкотре окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,7 тис. осіб, 1924 танків, 199 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.