Рашисты накрыли огнем из "Урагана" центр Бахмута: есть пострадавшие

Детали

На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС. В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна прилегающего пятиэтажного дома.

Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления рф.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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