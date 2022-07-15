Рашисты накрыли огнем из "Урагана" центр Бахмута: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Российские войска нанесли удар по Бахмуту реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две – по жилмассиву, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС. В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна прилегающего пятиэтажного дома.
Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления рф.
По факту возбуждено уголовное производство по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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