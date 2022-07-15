Рашисти накрили вогнем з "Урагану" центр Бахмута: є постраждалі

Деталі

На місці працювали слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС. Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Від ударної хвилі пошкоджені вікна прилеглого п’ятиповерхового будинку.

Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину рф.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рашисти завдали черговий авіаракетний удар по Краматорську - мер