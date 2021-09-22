Утро в столице началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 22 сентября, на дорогах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Любомира Гузара, Голосеевском, Победы, Леся Курбаса и Степана Бандеры.
Также пробки образовались на улицах Вадима Гетьмана, Галагановской, Жилянской, Саксаганского, Юрия Ильенко, Щусева, Елены Телиги, Семена Скляренко, Кирилловской, Вышгородской и Богатырской.
Так, на левом берегу пробки образовались на проспектах Бажана, Юрия Гагарина, Броварском, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Энтузиастов, Андрея Малышко, Оноре де Бальзака, Марины Цветаевой, Николая Гринченко.
Движение на мостах: осложнено на Северном и Патона. На Дарницком, Метро и Южном движение свободное.
Дополнение
В Киевской области сегодня местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.