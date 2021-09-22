Ранок у столиці розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Станом на 8:15 середи, 22 вересня, на дорогах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Любомира Гузара, Голосіївському, Перемоги, Леся Курбаса та Степана Бандери.
Також затори утворилися на вулицях Вадима Гетьмана, Галаганівській, Жилянській, Саксаганського, Юрія Іллєнка, Щусєва, Олени Теліги, Семена Скляренка, Кирилівській, Вишгородській та Богатирській.
Так, на лівому березі затори утворилися на проспектах Миколи Бажана, Юрія Гагаріна, Броварському, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Ентузіастів, Андрія Малишка, Оноре де Бальзака, Марини Цвєтаєвої, Миколи Грінченка.
Рух на мостах: ускладнений на Північному та Патона. На Дарницькому, Метро та Південному рух вільний.
Доповнення
На Київщині сьогодні місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.