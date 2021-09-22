Прохолодно та сиро: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 22 вересня в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у південній частині та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; в Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 1-6° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Додамо

Сьогодні, 22 вересня, у цей день у світі відзначають День осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобіля.