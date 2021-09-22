Прохолодно та сиро: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Сьогодні в Україні дощитиме майже повсюдно, у Карпатах - нічні морози, вдень по країні - до 15 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 22 вересня в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у південній частині та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; в Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 1-6° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.
Додамо
Сьогодні, 22 вересня, у цей день у світі відзначають День осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобіля.