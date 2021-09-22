Прохладно и сыро: прогноз погоды на сегодня

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123083 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 138123 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117276 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115177 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 146368 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123089 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 164540 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143391 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179733 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173030 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прохладно и сыро: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 20727 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сегодня в Украине дожди почти повсеместно, в Карпатах - ночные морозы, днем по стране - до 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 22 сентября в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

Добавим

Сегодня, 22 сентября, в этот день в мире отмечают День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобиля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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