Прохладно и сыро: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сегодня в Украине дожди почти повсеместно, в Карпатах - ночные морозы, днем по стране - до 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 22 сентября в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.
Добавим
Сегодня, 22 сентября, в этот день в мире отмечают День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобиля.