Утро в столице началось с незначительных пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на 8:20 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Частично затруднено движение Голосеевским проспектом, бульварами Тараса Шевченко и Дружбы Народов, а также проспектами Победы и Степана Бандеры - там произошло ДТП.
Небольшие пробки заметны на улице Набережно-Крещатицкая, улице Московской и улице Михаила Заднипровского.
На левом берегу незначительное затруднение движения на Броварском проспекте, Дарницком и Харьковском шоссе.
Утром "стоят" Южный и Русановский мосты.
Напомним, что с сегодняшнего дня, с 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта при въезде в Киев будут измерять температуру. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни.