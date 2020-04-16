Ранок у столиці почався з незначних заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на 8:20 на кількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Частково ускладнено рух Голосіївським проспектом, бульварами Тараса Шевченка та Дружби Народів, а також проспектами Перемоги та Степана Бандери - там сталас ДТП.
Невеликі затори помітні на вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Московській та вулиці Михайла Задніпровського.
На лівому березі незначне ускладнення руху на Броварському проспекті, Дарницькому та Харківському шосе.
Зранку "стоять" Південний та Русанівський мости.
Нагадаємо, що відсьогодні, з 16 квітня, водіям та пасажирам транспорту при в’їзді у Київ будуть вимірювати температуру. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби.