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У КМДА нагадали, що відзавтра при в’їзді в Київ пасажирам транспорту вимірюватимуть температуру

У КМДА нагадали, що відзавтра при в’їзді в Київ пасажирам транспорту вимірюватимуть температуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Відзавтра, 16 квітня, водіям та пасажирам транспорту при в’їзді у Київ будуть вимірювати температуру. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Відзавтра, з 16 квітня, водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру. Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі та легкові автівки, які перевозять більше трьох осіб включно із водієм", - йдеться у повідомленні.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:
• вул. Богатирська, 32-Е;
• просп. Броварський;
• вул. Бориспільське шосе;
• просп. Академіка Глушкова;
• шосе Житомирське;
• вул. Гостомельське шосе, 1/1;
• Дніпровське шосе;
• вул. Вишгородська, 83-А;
• 27 км Столичного шосе.

"Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги", - додали в КМДА.

Отже, якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати.

Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.

У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, – викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого.

Як повідомляв УНН, з четверга 16 квітня по понеділок 20 квітня всі транспорті засоби, які перевозять більше 3 осіб, будуть проходити термометрію при в’їзді до Києва.

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