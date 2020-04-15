У КМДА нагадали, що відзавтра при в’їзді в Київ пасажирам транспорту вимірюватимуть температуру

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Відзавтра, 16 квітня, водіям та пасажирам транспорту при в’їзді у Київ будуть вимірювати температуру. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.