В КГГА напомнили, что с завтрашнего дня при въезде в Киев пассажирам транспорта будут измерять температуру

КИЕВ. 15 апреля. УНН. С завтрашнего дня, 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта при въезде в Киев будут измерять температуру. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.