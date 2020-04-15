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В КГГА напомнили, что с завтрашнего дня при въезде в Киев пассажирам транспорта будут измерять температуру

В КГГА напомнили, что с завтрашнего дня при въезде в Киев пассажирам транспорта будут измерять температуру

Киев  •  УНН

 • 28127 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. С завтрашнего дня, 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта при въезде в Киев будут измерять температуру. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С завтрашнего дня, с 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев обязательно будут измерять температуру. Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые машины, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в сообщении.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:
• ул. Богатырская, 32-Е;
• прос. Броварской;
• ул. Бориспольское шоссе;
• просп. Академика Глушкова;
• шоссе Житомирское;
• ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
• Днепровское шоссе;
• ул. Вышгородская, 83-А;
• 27 км Столичного шоссе.

"Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги", - добавили в КГГА.

Итак, если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать.

Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ - будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

Как сообщал УНН, с четверга 16 апреля по понедельник, 20 апреля все транспортные средства, которые перевозят более 3 человек, будут проходить термометрию при въезде в Киев.

Украинские Национальные Новости

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