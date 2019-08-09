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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101844 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 102483 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131339 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141238 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128420 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129225 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131044 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153233 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Утро пятницы: в столице осложнения движения транспорта

Утро пятницы: в столице осложнения движения транспорта

Киев  •  УНН

 • 17264 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на 8:10 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Семьи Сосниных, Пшеничной, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Голосеевским, улицей Богатырской.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, в связи с проведением фестиваля с вечера 9 августа до утра 11 августа на улице Крещатик в столице перекроют движение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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