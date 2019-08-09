Утро пятницы: в столице осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на 8:10 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Семьи Сосниных, Пшеничной, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Голосеевским, улицей Богатырской.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в связи с проведением фестиваля с вечера 9 августа до утра 11 августа на улице Крещатик в столице перекроют движение.