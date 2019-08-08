На Хрещатику перекриють транспортний рух через фестиваль “Сильні України”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У зв’язку із проведенням фестивалю “Сильні України” із вечора 9 серпня до ранку 11 серпня на Хрещатику перекриють транспортний рух. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
Так,10 серпня в столиці відбудеться фестиваль “Сильні України”. Під час підготовки локації та впродовж фестивалю частина вулиці Хрещатик (від перетину з вулицею Прорізною до перетину з вулицею Богдана Хмельницького) буде закрита для автомобільного руху. Так, відповідно до розпорядженням КМДА № 1402 заборона руху всіх видів транспортних засобів триватиме із 20:00 9 серпня до 6:00 11 серпня.
Також, у рамках фестивалю відбудеться турнір “Найсильніша родина України”, шоу “Богатирі проти вантажівок”, демонстрація фільму “Іван Сила”, показові виступи стронгменів, а також стенди, присвячені легендарним “Сильним України”. Змагання входитимуть до рейтингу вищої та першої ліг.
Нагадаємо, в Україні на вихідних, 10-11 серпня, синоптики очікують погоду переважно без опадів.