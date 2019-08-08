На Крещатике перекроют движение транспорта из-за фестиваля "Сильные Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В связи с проведением фестиваля "Сильные Украины" с вечера 9 августа по утро 11 августа на Крещатике перекроют движение транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, 10 августа в столице состоится фестиваль “Сильные Украины”. Во время подготовки локации и в течение фестиваля часть улицы Крещатик (от пересечения с улицей Прорезной до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого) будет закрыта для автомобильного движения. Так, согласно распоряжению КГГА № 1402 запрет движения всех видов транспортных средств продлится с 20:00 9 августа до 6:00 11 августа.
Также, в рамках фестиваля состоится турнир “Самая сильная семья Украины”, шоу “Богатыри против грузовиков”, демонстрация фильма “Иван Сила”, показательные выступления стронгменов, а также стенды, посвященные легендарным “Сильным Украины”. Соревнования будут входить в рейтинг высшей и первой лиг.
Напомним, в Украине на выходных, 10-11 августа, синоптики ожидают погоду без осадков.