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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129690 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139697 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127522 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128788 просмотра

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На Крещатике перекроют движение транспорта из-за фестиваля "Сильные Украины"

На Крещатике перекроют движение транспорта из-за фестиваля "Сильные Украины"

Киев  •  УНН

 • 15377 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В связи с проведением фестиваля "Сильные Украины" с вечера 9 августа по утро 11 августа на Крещатике перекроют движение транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, 10 августа в столице состоится фестиваль “Сильные Украины”. Во время подготовки локации и в течение фестиваля часть улицы Крещатик (от пересечения с улицей Прорезной до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого) будет закрыта для автомобильного движения. Так, согласно распоряжению КГГА № 1402 запрет движения всех видов транспортных средств продлится с 20:00 9 августа до 6:00 11 августа.

Также, в рамках фестиваля состоится турнир “Самая сильная семья Украины”, шоу “Богатыри против грузовиков”, демонстрация фильма “Иван Сила”, показательные выступления стронгменов, а также стенды, посвященные легендарным “Сильным Украины”. Соревнования будут входить в рейтинг высшей и первой лиг.

Напомним, в Украине на выходных, 10-11 августа, синоптики ожидают погоду без осадков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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