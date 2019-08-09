Ранок п'ятниці: у столиці ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Станом на 8:10 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворились на проспекті Леся Курбаса, на вулицях Сім’ї Сосніних, Пшеничній, В’ячеслава Чорновола, Васильківській. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського, Голосіївським, вулицею Богатирською.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського та Жилянською, вулицями Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах — Дарницькому, Північному, Патона — ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту рух ускладнено в обидва боки. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у зв’язку із проведенням фестивалю із вечора 9 серпня до ранку 11 серпня на вулиці Хрещатик у столиці перекриють рух.