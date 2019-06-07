Утро пятницы: в Киеве значительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, в частности от станции метро "Шулявская" до станции метро "Житомирская", Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, Большой окружной дороге, улицах Соборной и Вячеслава Чорновила.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Голосеевском проспекте и проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Елены Телиги.
Некоторое осложнение движения заметно на бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, Владимирском спуске, улицах Бассейной, Семена Скляренко, Кирилловской, бульваре Леси Украинский, Надднепрянском шоссе.
На левом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдается на проспектах Генерала Ватутина и Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова, улицах Оноре де Бальзака, Братиславской, Миропольской, Центральной Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Освободителей.
На Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега. На Южном, Северном мостах и мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, поваленное ветром дерево полностью перекрыло дорогу в Житомирской области.