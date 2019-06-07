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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 5937 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 29660 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113804 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109086 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136296 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144058 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130070 просмотра

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Утро пятницы: в Киеве значительные пробки

Утро пятницы: в Киеве значительные пробки

Киев  •  УНН

 • 12096 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, в частности от станции метро "Шулявская" до станции метро "Житомирская", Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, Большой окружной дороге, улицах Соборной и Вячеслава Чорновила.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Голосеевском проспекте и проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Елены Телиги.

Некоторое осложнение движения заметно на бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, Владимирском спуске, улицах Бассейной, Семена Скляренко, Кирилловской, бульваре Леси Украинский, Надднепрянском шоссе.

На левом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдается на проспектах Генерала Ватутина и Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова, улицах Оноре де Бальзака, Братиславской, Миропольской, Центральной Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Освободителей.

На Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега. На Южном, Северном мостах и мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, поваленное ветром дерево полностью перекрыло дорогу в Житомирской области.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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