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Ранок п’ятниці: у Києві значні затори

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, високий рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги, зокрема від станції метро "Шулявська" до станції метро "Житомирська", Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, Великій окружній дорозі, вулицях Соборній та В’ячеслава Чорновола.

Крім того, значне ускладнення руху помітне на Голосіївському проспекті та проспекті Валерія Лобановського, вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Олени Теліги.

Певне ускладнення руху помітне на бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, Володимирському узвозі, вулицях Басейній, Семена Скляренка, Кирилівській, бульварі Лесі Українки, Наддніпрянському шосе.

На лівому березі ускладнення руху автотранспорту спостерігається на проспектах Генерала Ватутіна та Соборності, Броварському проспекті, бульварі Перова, вулицях Оноре де Бальзака, Братиславській, Миропільській, Центральній, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе, проспекті Визволителів.

На Дарницькому мосту та мосту Патона затори спостерігаються у бік правого берега. На Південному, Північному мостах та мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, повалене вітром дерево повністю перекрило дорогу на Житомирщині. 

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