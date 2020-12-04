Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В столице по состоянию на 8:07 заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Борщаговской.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Патона - было затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Северном мосту заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега. На Южном мосту можно проехать свободно.
Напомним, на 4 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/долл.