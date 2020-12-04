Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

ukru
06:32 • 13732 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 72096 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 103605 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 109817 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 98573 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 110134 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 86573 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101970 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118123 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145428 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
92 %
757 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 18625 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 37938 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 29339 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 62963 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 74071 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 13732 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 89684 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 320510 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 253754 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 347276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 76995 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 113227 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 113661 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110440 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123868 перегляди
Актуальне
Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

Київ • УНН

 • 12762 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У столиці станом на 8:07 помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Борщагівській.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Миколи Бажана та на Дарницькому шосе.

Рух на мостах - Дарницькому, Патона - було ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Північному мосту помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега. На Південному мосту можна було проїхати вільно.

Нагадаємо, станом на 4 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,30 грн/дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.25
Bitcoin
$83,250.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,051.40
Ethereum
$1,939.06