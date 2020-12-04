Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

Так, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Борщагівській.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Миколи Бажана та на Дарницькому шосе.

Рух на мостах - Дарницькому, Патона - було ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Північному мосту помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега. На Південному мосту можна було проїхати вільно.

Нагадаємо, станом на 4 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,30 грн/дол.



