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15 марта, 19:03 • 107134 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144328 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124126 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117600 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105209 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101673 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93854 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

Киев • УНН

 • 20374 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. По состоянию на 8:20 пятницы, 28 января, в Киеве заметно значительное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на Воздухофлотском проспектах, Победы, Голосеевском и на бульваре Тараса Шевченко.

Кроме этого, движение затруднено по улицам Жилянской, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Саксаганского, Большой Васильковской и на Владимирском спуске.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Николая Бажана и на улицах Киото, Братиславской, Миропольский.

Движение на мостах - свободно можно было проехать на Дарницком мосту. На мосту Патона движение затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту, мосту Метро и Южном мосту заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Дополнение

Сегодня в большинстве областей Украине прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и от 3° мороза до 2° тепла днем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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