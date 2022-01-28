Мокрий сніг і місцями штормовий вітер: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні у більшості областей України прогнозують мокрий сніг, сильний вітер та від 3° морозу до 2° тепла вдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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"Погоду в Україні формуватиме улоговина циклону MARIE, центр якого розташовується на півночі, та його атмосферні фронти, які принесуть з собою опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Західний вітер поширить більш теплу повітряну масу на більшу частину території, подекуди швидкості вітру сягатимуть штормових позначок", — ідеться у повідомленні.
Деталі
У більшості областей буде невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на Лівобережжі 5-10° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла).
У Карпатах сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 5-10° морозу.
Додамо
У Київській області хмарно, невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві протягом доби 0-2° тепла.