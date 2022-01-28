Ранок п'ятниці у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Станом на 8:20 п’ятниці, 28 січня, у Києві помітно значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.
Деталі
Так, на правому березі рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Перемоги, Голосіївському та на бульварі Тараса Шевченка.
Окрім цього, рух ускладнено вулицями Жилянською, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Саксаганського, Великою Васильківською та на Володимирському узвозі.
На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Миколи Бажана та на вулицях Кіото, Братиславській, Миропільскій.
Рух на мостах – вільно можна було проїхати на Дарницькому мосту. На мосту Патона рух ускладнено у напрямку правого берега. На Північному мосту, мосту Метро та Південному мосту помітне незначне ускладнення руху у напрямку правого берега.
Доповнення
Сьогодні у більшості областей Україні прогнозують мокрий сніг, сильний вітер та від 3° морозу до 2° тепла вдень.