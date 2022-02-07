Утро понедельника в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По состоянию на 8:20 понедельника, 7 февраля, на улицах и проспектах Киева заметно усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Голосеевском, Степана Бандеры, Победы, Леся Курбаса, Любомира Гузара.
Кроме этого, пробки образовались на улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Елены Телиги, Саксаганского, Паньковской, Льва Толстого, Набережно-Крещатицкой.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Романа Шухевича, Николая Бажана, Соборности и на улицах Гната Хоткевича, Попудренко, Братиславской, Андрея Малышко, Оноре де Бальзака.
Движение на мосту Северном было затруднено в сторону правого берега. На Южном, Метро и Патона наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На Дарницком мосту можно было проехать свободно.
Дополнение
На понедельник, 7 февраля, объявлено штормовое предупреждение в западных областях.