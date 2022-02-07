Ранок понеділка у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Станом на 8:20 понеділка, 7 лютого, на вулицях та проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Голосіївському, Степана Бандери, Перемоги, Леся Курбаса, Любомира Гузара.
Окрім цього, затори утворилися на вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Борщагівській, Юрія Іллєнка, Дегтярівській, Олени Теліги, Саксаганського, Паньківській, Льва Толстого, Набережно-Хрещатицькій.
На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Романа Шухевича, Миколи Бажана, Соборності та на вулицях Гната Хоткевича, Попудренка, Братиславській, Андрія Малишка, Оноре де Бальзака.
Рух на мосту Північному було ускладнено у бік правого берега. На Південному, Метро та Патона спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.
Доповнення
На понеділок, 7 лютого, оголошено штормове попередження у західних областях.