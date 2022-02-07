В Україні у західних областях оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На понеділок, 7 лютого, оголошено штормове попередження у західних областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
7 лютого у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с; в Карпатах — 25 м/с і хуртовина.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Опади: у західних і північних, Вінницькій та Черкаській областях — невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті значні опади; на решті території без істотних опадів. У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.
На дорогах України, крім південних регіонів, місцями ожеледиця.
Температура. Вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 1-3° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині 5-10° тепла.
В Карпатах очікується значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина, температура вночі та вдень — 2-7° морозу.