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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 63040 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

В Україні у західних областях оголошено штормове попередження

В Україні у західних областях оголошено штормове попередження

Київ • УНН

 • 20183 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. На понеділок, 7 лютого, оголошено штормове попередження у західних областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі 

7 лютого у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с; в Карпатах — 25 м/с і хуртовина.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Опади: у західних і північних, Вінницькій та Черкаській областях — невеликий мокрий сніг та дощ. На Закарпатті значні опади; на решті території без істотних опадів. У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

На дорогах України, крім південних регіонів, місцями ожеледиця.

Температура. Вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 1-3° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині 5-10° тепла.

В Карпатах очікується значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина, температура вночі та вдень — 2-7° морозу.

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