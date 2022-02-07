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15 марта, 19:03 • 105914 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141383 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122229 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115833 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104199 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101168 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91787 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Украине в западных областях объявлено штормовое предупреждение

В Украине в западных областях объявлено штормовое предупреждение

Киев • УНН

 • 20173 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На понедельник, 7 февраля, объявлено штормовое предупреждение в западных областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

7 февраля в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в Карпатах — 25 м/с и метель.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Осадки: в западных и северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой мокрый снег и дождь. На Закарпатье значительные осадки; на остальной территории без существенных осадков. В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах Украины, кроме южных регионов, местами гололедица.

Температура. Ночью 0-5° мороза, в западных областях местами 1-3° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части 5-10° тепла.

В Карпатах ожидается значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель, температура ночью и днем — 2-7° мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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