В Украине в западных областях объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На понедельник, 7 февраля, объявлено штормовое предупреждение в западных областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
7 февраля в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в Карпатах — 25 м/с и метель.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Осадки: в западных и северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой мокрый снег и дождь. На Закарпатье значительные осадки; на остальной территории без существенных осадков. В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь.
На дорогах Украины, кроме южных регионов, местами гололедица.
Температура. Ночью 0-5° мороза, в западных областях местами 1-3° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части 5-10° тепла.
В Карпатах ожидается значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель, температура ночью и днем — 2-7° мороза.