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Утро в Сумской области началось с обстрелов: оккупанты ударили ракетами по трем громадам

Киев • УНН

 • 186776 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские оккупанты утром ракетами обстреляли три громады в Сумской области. Об этом в своем Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Детали

Ночь в области прошла спокойно.

После семи утра, по словам главы ОВА, российский вертолет выпустил две ракеты по Белопольской громаде.

В 07:30 утра оккупанты ударили по Хотинской громаде пятью ракетами из реактивных систем залпового огня, указал чиновник.

Около 07:45 российский вертолет, как отметил Живицкий, обстрелял Миропольскую громаду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Дополнение

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 18 обстрелов Сумской области. Всего было произведено более 100 выстрелов из разных видов вооружения. Врагом применялись ракеты, минометы, САУ и т.д.

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