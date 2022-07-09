Утро в Сумской области началось с обстрелов: оккупанты ударили ракетами по трем громадам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские оккупанты утром ракетами обстреляли три громады в Сумской области. Об этом в своем Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Ночь в области прошла спокойно.
После семи утра, по словам главы ОВА, российский вертолет выпустил две ракеты по Белопольской громаде.
В 07:30 утра оккупанты ударили по Хотинской громаде пятью ракетами из реактивных систем залпового огня, указал чиновник.
Около 07:45 российский вертолет, как отметил Живицкий, обстрелял Миропольскую громаду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Дополнение
За минувшие сутки российские оккупанты совершили 18 обстрелов Сумской области. Всего было произведено более 100 выстрелов из разных видов вооружения. Врагом применялись ракеты, минометы, САУ и т.д.