Ранок на Сумщині почався з обстрілів: окупанти вдарили ракетами по трьох громадах

Деталі

Ніч в області минула спокійно.

Після сьомої ж ранку, зі слів голови ОВА, російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді.

О 07:30 ранку окупанти вдарили по Хотінській громаді п’ятьма ракетами з реактивних систем залпового вогню, вказав посадовець.

Близько 07:45 російський гелікоптер, як зазначив Живицький, обстріляв Миропільську громаду. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Доповнення

За минулу добу російські окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області. Усього було випущено понад 100 пострілів з різних видів озброєння. Ворогом застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо.