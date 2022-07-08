Окупанти за день 18 разів обстріляли Сумську область

Цитата

"Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська", - зазначив голова ОВА.

Деталі

Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді.

"Уламки мін потрощили авто, два з них - влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує", - наголосив Живицький.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли Білопільську та Шалигінську громади.