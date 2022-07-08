Окупанти за день 18 разів обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. За день російські окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області. Усього було випущено понад 100 пострілів з різних видів озброєння. Ворогом застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська", - зазначив голова ОВА.
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Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді.
"Уламки мін потрощили авто, два з них - влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує", - наголосив Живицький.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Білопільську та Шалигінську громади.