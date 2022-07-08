Оккупанты за день 18 раз обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. За день российские оккупанты совершили 18 обстрелов Сумской области. Всего было произведено более 100 выстрелов из разных видов вооружения. Врагом применялись ракеты, минометы, САУ и т.д. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Цитата
"Общества, пострадавшие от обстрелов: Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская", - отметил председатель ОВА.
Детали
Во время одного из обстрелов, около 19 часов, пострадал местный фермер в Краснопольской общине.
"Обломки мин разбили авто, два из них - попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, сейчас жизни человека ничего не угрожает", - подчеркнул Живицкий.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Белопольскую и Шалыгинскую общины.