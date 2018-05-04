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Рано паниковать: в Минздраве заверили, что хороших врачей еще не разобрали

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Лимит пациентов во время кампании по выбору врача, которая стартовала в апреле, набрали всего пять врачей на всю страну. Поэтому если украинцам в ​​больнице говорят обратное, наиболее вероятно, что это нарушение. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк в Facebook, передает УНН.

Рано паниковать: в Минздраве заверили, что хороших врачей еще не разобрали

"Вы хотите подписать декларацию с врачом, а вам говорят: у него уже лимит по количеству пациентов, найдите другого. Такое довольно часто случается в кампании по выбору врача. И наиболее вероятно это нарушение", - отметил он.

Как заверил Ковтонюк, за месяц кампании набрать лимит пациентов почти невозможно. "На сегодняшний день это сделали лишь 5 врачей на всю страну... Это три семейных врача (в Полтавской, Черниговской и Донецкой области) и два педиатра (оба - Донецкая область)", - добавил заместитель главы Минздрава.

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При этом он отметил, что большинство врачей находится "довольно далеко от лимитов". Замминистра напомнил, что для терапевта лимит составляет 2000 пациентов, для семейного врача - 1800 пациентов, а для педиатра - 900 пациентов.

"Поэтому, если вы услышали эту фразу у себя в амбулатории - сообщите главному врачу и следуйте нашей инструкции о нарушениях ваших прав на выбор врача", - добавил Ковтонюк.

"Рано паниковать, что "хороших врачей разобрали". Вы можете выбрать врача, которому доверяете. Но и не медлите, ведь рано или поздно хороших врачей таки разберут", - подытожил он.

Как сообщал УНН, со 2 апреля в Украине стартовала кампания по избранию семейного врача.

На конец апреля украинцы подписали более миллиона деклараций в связи с выбором врача.

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