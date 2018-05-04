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Рано панікувати: у МОЗ запевнили, що хороших лікарів ще не розібрали

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Ліміт пацієнтів під час кампанії з вибору лікаря, яка стартувала у квітні, набрали лише п'ять лікарів на всю країну. Тож якщо українцям у лікарні кажуть протилежне, найбільш імовірно, що це порушення. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк у Facebook, передає УНН.

Рано панікувати: у МОЗ запевнили, що хороших лікарів ще не розібрали

"Ви хочете підписати декларацію з лікарем, а вам кажуть: в нього вже ліміт по кількості пацієнтів, знайдіть іншого. Таке доволі часто трапляється у кампанії з вибору лікаря. І найбільш імовірно це порушення", - зазначив він.

Як запевнив Ковтонюк, за місяць кампанії набрати ліміт пацієнтів майже неможливо. "На сьогодні це зробили лише 5 лікарів на всю країну... Це три сімейних лікаря (у Полтавській, Чернігівській та Донецькій області) та два педіатра (обидва - Донецька область)", - додав заступник голови МОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ розповіли, як обрати сімейного лікаря

При цьому він зазначив, що більшість лікарів знаходиться "доволі далеко від лімітів". Заступник міністра нагадав, що для терапевта ліміт становить 2000 пацієнтів, для сімейного лікаря - 1800 пацієнтів, а для педіатра - 900 пацієнтів.

"Тому якщо ви почули цю фразу у себе в амбулаторії - повідомте головному лікарю та дійте за нашою інструкцією щодо порушень ваших прав на вибір лікаря", - додав Ковтонюк.

"Рано панікувати, що "хороших лікарів розібрали". Ви можете обирати лікаря, якому довіряєте. Але і не зволікайте, адже рано чи пізно хороших лікарів таки розберуть", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, з 2 квітня в Україні стартувала кампанія з обрання сімейного лікаря.

На кінець квітня українці підписали більше мільйона декларацій про вибір лікаря.

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