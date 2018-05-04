Рано панікувати: у МОЗ запевнили, що хороших лікарів ще не розібрали

КИЇВ. 4 травня. УНН. Ліміт пацієнтів під час кампанії з вибору лікаря, яка стартувала у квітні, набрали лише п'ять лікарів на всю країну. Тож якщо українцям у лікарні кажуть протилежне, найбільш імовірно, що це порушення. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк у Facebook, передає УНН.