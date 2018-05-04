Рано панікувати: у МОЗ запевнили, що хороших лікарів ще не розібрали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Ліміт пацієнтів під час кампанії з вибору лікаря, яка стартувала у квітні, набрали лише п'ять лікарів на всю країну. Тож якщо українцям у лікарні кажуть протилежне, найбільш імовірно, що це порушення. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк у Facebook, передає УНН.
"Ви хочете підписати декларацію з лікарем, а вам кажуть: в нього вже ліміт по кількості пацієнтів, знайдіть іншого. Таке доволі часто трапляється у кампанії з вибору лікаря. І найбільш імовірно це порушення", - зазначив він.
Як запевнив Ковтонюк, за місяць кампанії набрати ліміт пацієнтів майже неможливо. "На сьогодні це зробили лише 5 лікарів на всю країну... Це три сімейних лікаря (у Полтавській, Чернігівській та Донецькій області) та два педіатра (обидва - Донецька область)", - додав заступник голови МОЗ.
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При цьому він зазначив, що більшість лікарів знаходиться "доволі далеко від лімітів". Заступник міністра нагадав, що для терапевта ліміт становить 2000 пацієнтів, для сімейного лікаря - 1800 пацієнтів, а для педіатра - 900 пацієнтів.
"Тому якщо ви почули цю фразу у себе в амбулаторії - повідомте головному лікарю та дійте за нашою інструкцією щодо порушень ваших прав на вибір лікаря", - додав Ковтонюк.
"Рано панікувати, що "хороших лікарів розібрали". Ви можете обирати лікаря, якому довіряєте. Але і не зволікайте, адже рано чи пізно хороших лікарів таки розберуть", - підсумував він.
Як повідомляв УНН, з 2 квітня в Україні стартувала кампанія з обрання сімейного лікаря.
На кінець квітня українці підписали більше мільйона декларацій про вибір лікаря.