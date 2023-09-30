Утренний удар рф по Херсону: в ОВА показали, как выглядит школа после атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал, как выглядит школа после очередного российского удара по Херсону, пишет УНН.
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«Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Попали в здание учебного заведения. Повреждены помещения старшей и начальной школы. армия рф «демилитаризовала» окна, стены, потолок и целые учебные классы», - подписал видео Прокудин в Telegram.
По его словам, обошлось без жертв.
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Напомним
Центр Херсона утром подвергся вражеской атаке, из-за ночных ударов были пожары.