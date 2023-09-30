Ранковий удар рф по Херсону: в ОВА показали, як виглядає школа після атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав, як виглядає школа після чергового російського удару по Херсону, пише УНН.
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«Окупанти вчергове вкрили вогнем Херсон. Поцілили у будівлю навчального закладу. Пошкоджені приміщення старшої та початкової школи. армія рф «демілітаризувала» вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи», - підписав відео Прокудін у Telegram.
За його словами, обійшлося без жертв.
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Нагадаємо
Центр Херсона вранці зазнав ворожої атаки, через нічні удари були пожежі.