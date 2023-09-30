Ранковий удар рф по Херсону: в ОВА показали, як виглядає школа після атаки

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«Окупанти вчергове вкрили вогнем Херсон. Поцілили у будівлю навчального закладу. Пошкоджені приміщення старшої та початкової школи. армія рф «демілітаризувала» вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи», - підписав відео Прокудін у Telegram.

За його словами, обійшлося без жертв.

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Нагадаємо

Центр Херсона вранці зазнав ворожої атаки, через нічні удари були пожежі.