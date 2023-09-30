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Ранковий удар рф по Херсону: в ОВА показали, як виглядає школа після атаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав, як виглядає школа після чергового російського удару по Херсону, пише УНН.

Цитата

«Окупанти вчергове вкрили вогнем Херсон. Поцілили у будівлю навчального закладу. Пошкоджені приміщення старшої та початкової школи. армія рф «демілітаризувала» вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи», - підписав відео Прокудін у Telegram.

За його словами, обійшлося без жертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсонщина: в ОВА показали наслідки російських авіанальотів

Нагадаємо

Центр Херсона вранці зазнав ворожої атаки, через нічні удари були пожежі.

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