Утренний удар по Харькову: оккупанты снова попали по остановке, ранив человека

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"Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой российского агрессора. Сегодня в 7:10 снова был ранен человек, который ждал автобус. Забрала скорая", - написал Терехов.

Детали

По его словам, всего в Салтовском районе было несколько "приходов".

"Во дворе многоэтажки были также ранены человек и повреждены автомобили", - сообщил Терехов.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты нанесли удары Салтовскому району Харькова. По предварительным данным, ранения получили два человека.