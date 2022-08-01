Утренний удар по Харькову: оккупанты снова попали по остановке, ранив человека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Харькове из-за вражеских обстрелов был ранен человек, ожидавший автобус на остановке общественного транспорта. Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов, сообщает УНН.
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"Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой российского агрессора. Сегодня в 7:10 снова был ранен человек, который ждал автобус. Забрала скорая", - написал Терехов.
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По его словам, всего в Салтовском районе было несколько "приходов".
"Во дворе многоэтажки были также ранены человек и повреждены автомобили", - сообщил Терехов.
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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты нанесли удары Салтовскому району Харькова. По предварительным данным, ранения получили два человека.