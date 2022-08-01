Ранковий удар по Харкову: окупанти знову поцілили по зупинці, поранивши людину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Харкові через ворожі обстріли було поранено людину, яка чекала автобус на зупинці громадського транспорту. Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов, повідомляє УНН.
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"Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Забрала швидка", - написав Терехов.
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За його словами, всього у Салтівському районі було кілька "приходів".
"У дворі багатоповерхівки було так само поранено людину та пошкоджено автомобілі", - повідомив Терехов.
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Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомляв, що російські окупанти завдали ударів Салтівському району Харкова. За попередніми даними, поранення отримали дві особи.