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Оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова: есть раненые

Оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова: есть раненые

Киев • УНН

 • 236905 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова. По предварительным данным, ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

"Внимание, харьковчане: оккупанты нанесли удары по Салтовскому району города Харьков. Максимально находитесь в укрытиях! По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела есть 2 пострадавших", - отметил он.

Напомним 

Российские оккупанты ударили по Немышлянскому району Харькова из ракетно-зенитного комплекса С-300.

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