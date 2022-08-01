Оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова: есть раненые

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"Внимание, харьковчане: оккупанты нанесли удары по Салтовскому району города Харьков. Максимально находитесь в укрытиях! По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела есть 2 пострадавших", - отметил он.

Напомним

Российские оккупанты ударили по Немышлянскому району Харькова из ракетно-зенитного комплекса С-300.