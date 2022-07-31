Вночі окупанти вдарили по Харкову з ЗРК С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Цієї ночі російські окупанти вдарили по Немишлянському району Харкова з ракетно-зенітного комплексу С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Вночі окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає", – написав Синєгубов.
Деталі
Внаслідок ворожого удару пошкоджено виробничу будівлю, горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. За попередніми даними, окупанти вдарили з ракетно-зенітного комплексу С-300.
Крім того, вчора приблизно о 17:00 внаслідок ударів у Київському районі виникла пожежа у господарчій споруді приватного сектору.
Ситуація у Харківській області
Окупанти завдавали удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах області. Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди та знову поля із врожаєм.
Ізюмський район: унаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки в лісництві.
Харківський район: у Циркунах та Вільхівці горіли відкриті території та господарча споруда приватного сектору.
У селі Вільхівка постраждав 37-річний комбайнер, який підірвався на міні. Зараз його стан середньої тяжкості.
У Дергачівській громаді внаслідок обстрілів росіян дістав поранення 39-річний чоловік.
Чугуївський район: унаслідок артобстрілів горіли відкриті території.
Богодухівський район: у смт Золочів горіла пшениця на площі 5 га.
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