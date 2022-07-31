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Вночі окупанти вдарили по Харкову з ЗРК С-300

Вночі окупанти вдарили по Харкову з ЗРК С-300

Київ • УНН

 • 182046 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Цієї ночі російські окупанти вдарили по Немишлянському району Харкова з ракетно-зенітного комплексу С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Вночі окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає", – написав Синєгубов.

Деталі

Внаслідок ворожого удару пошкоджено виробничу будівлю, горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. За попередніми даними, окупанти вдарили з ракетно-зенітного комплексу С-300.

Крім того, вчора приблизно о 17:00 внаслідок ударів у Київському районі виникла пожежа у господарчій споруді приватного сектору.

Ситуація у Харківській області 

Окупанти завдавали удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах області. Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди та знову поля із врожаєм.

Ізюмський район: унаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки в лісництві.

Харківський район: у Циркунах та Вільхівці горіли відкриті території та господарча споруда приватного сектору.

У селі Вільхівка постраждав 37-річний комбайнер, який підірвався на міні. Зараз його стан середньої тяжкості. 

У Дергачівській громаді внаслідок обстрілів росіян дістав поранення 39-річний чоловік.

Чугуївський район: унаслідок артобстрілів горіли відкриті території.

Богодухівський район: у смт Золочів горіла пшениця на площі 5 га.

Додамо

На Харківщині тривають бої. Ворог продовжує "поливати" артилерійським вогнем позиції українських бійців, але вони їх не втрачають.

У напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка за допомогою сил розвідувальної групи ворог намагався уточнити розміщення позицій ЗСУ – успіху не мав, група відійшла.

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