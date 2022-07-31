Ночью оккупанты ударили по Харькову с ЗРК С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Этой ночью российские оккупанты ударили по Немышлянскому району Харькова из ракетно-зенитного комплекса С-300. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"Ночью оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет", – написал Синегубов.
Детали
В результате вражеского удара повреждено производственное здание, горело оборудование и готовая полиграфическая продукция. По предварительным данным, ударили ракетно-зенитным комплексом С-300.
Кроме того, вчера примерно в 17:00 в результате ударов в Киевском районе возник пожар в хозяйственном здании частного сектора.
Ситуация в Харьковской области
Оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам области. Горели открытые территории, частные дома, хозяйственные постройки и снова поля с урожаем.
Изюмский район: в результате обстрелов несколько раз горели хвойные подстилки в лесничестве.
Харьковский район: в Циркунах и Ольховке горели открытые территории и хозяйственная постройка частного сектора.
В селе Ольховка пострадал 37-летний комбайнер, взорвавшийся на мине. Сейчас его состояние средней тяжести.
В Дергачевской громаде в результате обстрелов россиян получил ранение 39-летний мужчина.
Чугуевский район: в результате артобстрелов горели открытые территории.
Богодуховский район: в пгт Золочев горела пшеница на площади 5 га.
Добавим
В Харьковской области продолжаются бои. Враг продолжает "поливать" артиллерийским огнем позиции украинских бойцов, но они их не теряют.
В направлении Новая Гусаровка – Гусаровка с помощью сил разведывательной группы враг пытался уточнить размещение позиций ВСУ – успеха не имел, группа отошла.