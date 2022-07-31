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Ночью оккупанты ударили по Харькову с ЗРК С-300

Ночью оккупанты ударили по Харькову с ЗРК С-300

Киев • УНН

 • 182045 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Этой ночью российские оккупанты ударили по Немышлянскому району Харькова из ракетно-зенитного комплекса С-300. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Цитата

"Ночью оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет", – написал Синегубов.

Детали

В результате вражеского удара повреждено производственное здание, горело оборудование и готовая полиграфическая продукция. По предварительным данным, ударили ракетно-зенитным комплексом С-300.

Кроме того, вчера примерно в 17:00 в результате ударов в Киевском районе возник пожар в хозяйственном здании частного сектора.

Ситуация в Харьковской области 

Оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам области. Горели открытые территории, частные дома, хозяйственные постройки и снова поля с урожаем.

Изюмский район: в результате обстрелов несколько раз горели хвойные подстилки в лесничестве.

Харьковский район: в Циркунах и Ольховке горели открытые территории и хозяйственная постройка частного сектора.

В селе Ольховка пострадал 37-летний комбайнер, взорвавшийся на мине. Сейчас его состояние средней тяжести. 

В Дергачевской громаде в результате обстрелов россиян получил ранение 39-летний мужчина.

Чугуевский район: в результате артобстрелов горели открытые территории.

Богодуховский район: в пгт Золочев горела пшеница на площади 5 га.

Добавим

В Харьковской области продолжаются бои. Враг продолжает "поливать" артиллерийским огнем позиции украинских бойцов, но они их не теряют.

В направлении Новая Гусаровка – Гусаровка с помощью сил разведывательной группы враг пытался уточнить размещение позиций ВСУ – успеха не имел, группа отошла.

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