Окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова. За попередніми даними, поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Цитата
"Увага, харків’яни: окупанти нанесли удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях! За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих", - зазначив він.
Нагадаємо
Російські окупанти вдарили по Немишлянському району Харкова з ракетно-зенітного комплексу С-300.