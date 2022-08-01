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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова: є поранені

Окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова: є поранені

Київ • УНН

 • 236913 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські окупанти завдали ударів по Салтівському району Харкова. За попередніми даними, поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

"Увага, харків’яни: окупанти нанесли удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях! За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих", - зазначив він.

Нагадаємо 

Російські окупанти вдарили по Немишлянському району Харкова з ракетно-зенітного комплексу С-300.

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