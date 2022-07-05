Утренний обстрел Николаева и области: мэр сообщил детали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня по Николаевской области был произведен массированный обстрел. Под вражескую атаку попали объекты военной и гражданской инфраструктуры, есть травмированные. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, передает УНН.
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«Есть предварительная информация о последствиях утренних ракетных ударов. Снова из-за обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входную дверь, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома. Жители получили легкие ранения», – говорится в сообщении Сенкевича.
Детали
Более того, в военной комендатуре обороны города, с его слова, сообщают, что по Николаевской области был произведен массированный обстрел. В Баштанке, отметил Сенкевич, поражено здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде.
Сенкевич добавил, что в селе Лиманы вражеский снаряд попал вблизи школы, здание получило повреждения от ударной волны. К счастью, погибших нет.
Дополнение
Сегодня российские оккупанты обстреляли в Николаевской области не только облцентр, но и другие громады, в частности, в Баштанском районе, где загорелось поле с рапсом.