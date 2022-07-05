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Ранковий обстріл Миколаєва та області: мер повідомив деталі

Ранковий обстріл Миколаєва та області: мер повідомив деталі

Київ • УНН

 • 121054 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні по Миколаївщині був здійснений масований обстріл. Під ворожу атаку потрапили об'єкти військової та цивільної інфраструктури, є травмовані. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram, передає УНН.

Цитата

«Маю попередню інформацію про наслідки ранкових ракетних ударів. Знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибило більше 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання. Мешканці дістали легкі поранення», - ідеться в повідомленні Сєнкевича.

Деталі

Понад те, у військовій комендатурі оборони міста повідомляють, зі слів Сєнкевича, що по всій Миколаївщині був здійснений масований обстріл. У Баштанці, за його даними, уражено будівлю адміністрації селища, сирзавод, сільськогосподарські площі у передмісті.

Сєнкевич додав, що у селі Лимани ворожий снаряд влучив поблизу школи, будівля зазнала пошкоджень від ударної хвилі. Загиблих немає.

Доповнення 

Сьогодні російські окупанти обстріляли у Миколаївській області не лише облцентр, але й інші громади, зокрема, у Баштанському районі, де загорілося поле з ріпаком.

Українські Національні Новини

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