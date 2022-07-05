Миколаївщина: через ворожий обстріл загорілося поле з ріпаком

Цитата

"Вранці, 5 липня, було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. В результаті чого виникло займання поля з ріпаком. Потерпілих немає", - зазначив Кім у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА, також у Баштанському районі зранку 4 липня, близько 8:00, обстрілів зазнала Широківська громада. Зруйновано житловий будинок. Потерпілих немає. Орієнтовно з 1:00, 5 липня, і наразі у громаді тривають обстріли. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У цьому ж районі у Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Також окупанти обстрілюють Баштанську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі ввечері 4 липня, близько 16:15 та орієнтовно о 19:30, обстрілів зазнало село Лимани Галицинівської громади. Внаслідок обстрілів зруйновано житловий будинок. У межах населеного пункту та за його межами відбулося займання полів з урожаєм.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Що стосується облцентру, то Кім підтвердив, що "вранці 5 липня по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів".

Доповнення

Про те, що по Миколаєву зранку російські окупанти завдали ракетні удари, повідомив раніше мер міста Олександр Сєнкевич.