По Миколаєву зранку окупанти завдали ракетні удари - мер

Цитата

"Зранку по Миколаєву окупанти нанесли ракетні удари. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше", - написав Сєнкевич у Telegram.

Доповнення

Російські окупанти за добу 3 липня обстріляли Баштанський та Миколаївський райони Миколаївської області, є руйнування, пошкоджено будівлю церкви.