По Миколаєву зранку окупанти завдали ракетні удари - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. По Миколаєву зранку російські окупанти завдали ракетні удари, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, пише УНН.
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"Зранку по Миколаєву окупанти нанесли ракетні удари. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше", - написав Сєнкевич у Telegram.
Доповнення
Російські окупанти за добу 3 липня обстріляли Баштанський та Миколаївський райони Миколаївської області, є руйнування, пошкоджено будівлю церкви.