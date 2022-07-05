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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 49603 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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По Миколаєву зранку окупанти завдали ракетні удари - мер

По Миколаєву зранку окупанти завдали ракетні удари - мер

Київ • УНН

 • 108391 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. По Миколаєву зранку російські окупанти завдали ракетні удари, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, пише УНН.

Цитата

"Зранку по Миколаєву окупанти нанесли ракетні удари. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше", - написав Сєнкевич у Telegram.

Доповнення

Російські окупанти за добу 3 липня обстріляли Баштанський та Миколаївський райони Миколаївської області, є руйнування, пошкоджено будівлю церкви.

Українські Національні Новини

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