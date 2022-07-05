По Николаеву утром оккупанты нанесли ракетные удары - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. По Николаеву утром российские оккупанты нанесли ракетные удары, сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.
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"Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу вам позже", - написал Сенкевич в Telegram.
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Российские оккупанты за сутки 3 июля обстреляли Баштанский и Николаевский районы Николаевской области, есть разрушения, повреждено здание церкви.