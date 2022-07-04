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Миколаївщина: окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони, пошкоджено церкву

Миколаївщина: окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони, пошкоджено церкву

Київ • УНН

 • 294040 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли Баштанський та Миколаївський райони Миколаївської області, є руйнування, пошкоджено будівлю церкви. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

«Баштанський район: удень, 3 липня, обстріли були в селищі Березнегувате та селі Лепетиха Березнегуватської громади. Без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється», - написав Кім у Telegram.

За його словами, близько 23:00, 3 липня, обстрілів зазнала Широківська громада. Обстріли були поза межами населених пунктів. Потерпілих немає.

«Миколаївський район: зранку, 3 липня, близько 10:00 на території Куцурубської громади в селі Дніпровське внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки, інші будинки й будівлі зазнали пошкоджень. Вдень, 3 липня, з 13:30 по 14:00 фіксувалися обстріли с-ща Засілля та за межами населених пунктів Первомайської громади. Пошкоджено присадибні ділянки, відбулося займання на полях», - повідомив Кім.

Окрім того, він повідомив, що після 14:00, 3 липня, були обстріли села Степове Воскресенської громади. Пошкоджено будівлю церкви. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

2 липня на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення дістало четверо мирних жителів.

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