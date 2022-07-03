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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще чотирьох цивільних

Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще чотирьох цивільних

Київ • УНН

 • 84861 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Вчора, 2 липня, на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення дістало ще четверо мирних жителів. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує УНН.

Цитата

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 4 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – написала Замазєєва.

Деталі

Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Шевченківській, Березнегуватській, Інгульській, Первомайській, Радсадівській та Галіцинівській громадах.

Додамо

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 259 громадян, які постраждали від атак окупантів.

Українські Національні Новини

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