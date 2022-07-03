Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще чотирьох цивільних

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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 4 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – написала Замазєєва.

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Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Шевченківській, Березнегуватській, Інгульській, Первомайській, Радсадівській та Галіцинівській громадах.

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Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 259 громадян, які постраждали від атак окупантів.