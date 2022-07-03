Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще чотирьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Вчора, 2 липня, на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення дістало ще четверо мирних жителів. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує УНН.
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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 4 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – написала Замазєєва.
Деталі
Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Шевченківській, Березнегуватській, Інгульській, Первомайській, Радсадівській та Галіцинівській громадах.
Додамо
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 259 громадян, які постраждали від атак окупантів.