Николаевская область: вчера оккупанты ранили еще четырех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Вчера, 2 июля, в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили еще четверо мирных жителей. Об этом сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, информирует УНН.
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"За прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 4 человека. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – написала Замазеева.
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Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Шевченковской, Березнеговатской, Ингульской, Первомайской, Радсадовской и Галицыновской общинах.
Добавим
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 259 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.