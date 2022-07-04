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Николаевская область: оккупанты обстреляли Баштанский и Николаевский районы, повреждена церковь

Николаевская область: оккупанты обстреляли Баштанский и Николаевский районы, повреждена церковь

Киев • УНН

 • 294038 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Баштанский и Николаевский районы Николаевской области, есть разрушения, повреждено здание церкви. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

«Баштанский район: днем, 3 июля, обстрелы были в поселке Березнеговатое и селе Лепетиха Березнеговатской громады. Без жертв. Информация о повреждениях уточняется. Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - написал Ким в Telegram.

По его словам, около 23:00, 3 июля, обстрелам подверглись Широковская громада. Обстрелы были вне населенных пунктов. Потерпевших нет.

«Николаевский район: утром, 3 июля, около 10:00 на территории Куцурубской громады в селе Днепровское в результате вражеского обстрела разрушены два жилых дома, другие дома и здания получили повреждения. Днем, 3 июля, с 13:30 по 14:00 фиксировались обстрелы поселка Заселье и за пределами населенных пунктов Первомайской громады. Повреждены приусадебные участки, произошло возгорание на полях», – сообщил Ким.

Кроме того, он сообщил, что после 14:00, 3 июля, были обстрелы села Степное Воскресенской громады. Повреждено здание церкви. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

2 июля в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили четверо мирных жителей.

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