Николаевская область: из-за вражеского обстрела загорелось поле с рапсом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня российские оккупанты обстреляли в Николаевской области не только облцентр, но и другие громады, в частности, в Баштанском районе, где загорелось поле с рапсом. Об этом со ссылкой на данные районных военных администраций сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Утром, 5 июля, была обстреляна Ингульская община. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. В результате чего возникло возгорание поля с рапсом. Пострадавших нет", - отметил Ким в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, также в Баштанском районе утром 4 июля, около 8:00, обстрелам подверглась Широковская община. Разрушен жилой дом. Потерпевших нет. Ориентировочно с 1:00, 5 июля, и сейчас в громаде продолжаются обстрелы. Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В этом же районе в Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Также оккупанты обстреливают Баштанскую громаду. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В Николаевском районе вечером 4 июля, около 16:15 и ориентировочно в 19:30, обстрелам подверглось село Лиманы Галицыновской громады. В результате обстрелов разрушен жилой дом. В пределах населенного пункта и за его пределами произошло возгорание полей с урожаем.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Что касается облцентра, то Ким подтвердил, что "утром 5 июля по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары".
Дополнение
О том, что по Николаеву утром российские оккупанты нанесли ракетные удары, сообщил ранее мэр города Александр Сенкевич.