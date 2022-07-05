Николаевская область: из-за вражеского обстрела загорелось поле с рапсом

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня российские оккупанты обстреляли в Николаевской области не только облцентр, но и другие громады, в частности, в Баштанском районе, где загорелось поле с рапсом. Об этом со ссылкой на данные районных военных администраций сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.